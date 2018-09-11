Рогозин заявил о сложностях с расследованием появления дыры в «Союзе»

Расследование инцидента с появлением просверленной дыры в бытовом отсеке корабля «Союз» оказалось сложнее, чем предполагали специалисты. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 11 сентября на Восточном экономическом форуме.

По его словам, к настоящему моменту пока не удалось установить объективной картины случившегося, в связи с чем к расследованию подключится госкомиссия, созданная на уровне самой госкорпорации. «Ситуация оказалась намного сложнее, чем мы думали раньше», — признал Рогозин. Его цитирует ТАСС.

Он также подчеркнул, что руководство «Роскосмоса» прежде всего заинтересовано в установлении истины. «Поэтому сроки не имеют никакого значения, естественно, в разумных рамках», — отметил глава госкорпорации. Вместе с тем Рогозин не стал комментировать слухи о том, что к появлению дыры в «Союзе» могли быть причастных астронавты NASA.

Отверстие диаметром 2 мм, ставшее причиной падения давления на Международной космической станции, было обнаружено в обшивке корабля «Союз МС-09» 30 августа. Экипаж смог заделать дыру несколькими слоями эпоксидной смолы, после чего давление стабилизировалось. Позже удалось установить, что корабль повредили изнутри с помощью дрели.