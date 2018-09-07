Космонавты могут обследовать дыру в «Союзе МС-09» во время выхода в космос

Российские космонавты могут обследовать отверстие в корабле «Союз МС-09», из-за которого на прошлой неделе падало давление на Международной космической станции (МКС). Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщило ТАСС, со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Возможно, удастся найти клеевую пробку, которая закрывала дыру до нештатной ситуации 30 августа, другие «улики», — цитирует сообщение агентство.

Отмечается, что специально космонавты выходить за борт не будут, обследование состоится во время плановых работ в открытом космосе.

Источник добавил, что нет сомнений в том, что отверстие было просверлено нарочно, потом заклеено, а клей потерял герметичность под воздействием со стороны вакуума.

Нештатная ситуация возникла на МКС в ночь на 30 августа. Утром произошло падение давления в результате утечки воздуха. Центр управления полетами совместно с НАСА действовал по регламенту, сначала обезопасив совместный экипаж станции. Место утечки воздуха обнаружили, им оказалось отверстие, заделанное клеем,

6 сентября комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия» пришла к выводу, что отверстие в обшивке космического корабля «Союз», пристыкованного к МКС, появилось в результате намеренных действий либо еще до старта, либо в полете.