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«Роскосмос» попросил СМИ не тиражировать непроверенную информацию о ЧП на МКС

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Фото: commons.wikimedia.org
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Корпорация «Роскосмос» попросила журналистов не публиковать непроверенную информацию об инциденте на МКС, полученную от анонимных источников. Соответствующее обращение опубликовано на сайте корпорации.

Комиссия по определению причин ЧП продлит работу до середины сентября. Ссылки на слова неназванных «источников в ракетно-космической отрасли», рассказывающих о версиях расследования, в корпорации назвали способом манипуляции информации и давлением на представителей комиссии.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в отрасли сообщили, что отверстие от сверла, ставшее причиной утечки воздуха на МКС, появилось в обшивке корабля «Союз МС-09» еще в цехе сборки в Королеве. По словам другого источника, сотрудники ракетно-космической корпорации «Энергия» знали о наличии дырки, так как пытались устранить ее спецклеем.

Нештатная ситуация на МКС возникла из-за утечки воздуха в ночь на 30 августа. В бортовом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину примерно в 3 см, заделанную клеем.

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, трещина могла появиться из-за преднамеренного воздействия сверлом изнутри.

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