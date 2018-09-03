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Источник рассказал о причинах разгерметизации на МКС

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Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние
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Причиной разгерметизации корабля «Союз МС-09» стал производственный брак. Отверстие во внутреннем корпусе возникло еще на Земле.

Ответственный за халатность уже установлен, сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

Другой источник рассказал журналистам, что сотрудник, осознав свою ошибку, вероятно, попытался заделать трещину специальным клеем, поэтому во время проверки корабля на герметичность и в первые месяцы полета она не обнаружилась. Потом клей подсох и был выдавлен, отверствие открылось, пишет НСН.

В Роскосмосе призвали не делать выводов о ситуации до завершения работы комиссии, передает ТАСС.

«Всё будет обнародовано сразу после завершения расследования», — сказали в ведомстве, не назвав никаких сроков.

Разгерметизация в пристыкованном к Международной космической станции космическом корабле произошла в ночь на 30 августа. В результате утечки воздуха снизилось давление. Трещину обнаружили и заделали.

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