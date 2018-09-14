СМИ назвали новую версию появления отверстия в «Союзе»

Утечка воздуха на Международной космической станции (МКС) нарастала постепенно в течение нескольких дней еще до обнаружения отверстия в корабле «Союз МС-09». Такие данные были получены центрами управления полетами в Москве и Хьюстоне. Об этом в пятницу, 14 сентября, рассказал источник в отрасли.

«Датчики Международной космической станции фиксировали небольшое падение давления еще за несколько суток до обнаружения отверстия в корабле «Союз МС-09», — приводит «РИА Новости» комментарий источника.

Он отметил, что около двух-трех суток никто не обращал внимания на эту утечку, пока падение давления не превысило максимальное допустимое значение в 0,5 мм рт. ст. в час. Так, ночью 30 августа утечка составила 0,8 мм рт. ст. в час. Эти данные российскому ЦУП передала американская сторона, пояснил собеседник агентства.

Представитель отрасли также заявил, что полученная информация исключает версию о появлении отверстия вследствие преднамеренных действий кого-либо из членов экипажа, поскольку в такой ситуации давление начало бы резко падать. Источник считает более правдоподобным предположение, что герметик из заделанного еще на Земле отверстия начал постепенно засасываться в космос.

Пробоину примерно в 3 см обнаружили в бортовом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» в ночь на 30 августа. Источники в ракетно-космической отрасли предположили, что отверстие могло появиться еще в цехе сборки в Королеве, а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил, что оно возникло из-за преднамеренного сверления изнутри.