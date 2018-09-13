Легендарный эксперимент «Плазменный кристалл» продолжен на МКС с новым оборудованием.

Новое устройство дополнительного регулятора расхода газа позволит получать более точные результаты в ходе эксперимента по изучению плазмы и повысит чистоту самого эксперимента.

Данные о том, что представляет собой пылевая плазма, позволят создать новые компактные энергетические батареи и лазеры, разработать новую технологию выращивания алмазов, а также послужат основой для развития плазменной медицины.

Первый эксперимент по изучению физики плазменно-пылевых структур на установке «Плазменный кристалл – 1» (ПК-1) состоялся в январе 1998 года на российском орбитальном комплексе «Мир».

Подробнее — в материале «Известий»:

Эксперимент «Плазменный кристалл» на МКС прошел с новым оборудованием