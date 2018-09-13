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Рогозин обсудил с главой NASA инцидент с утечкой воздуха на МКС

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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел телефонный разговор с директором NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США) Джимом Брайденстайном.

12 сентября они обсудили ход работ на Международной космической станции (МКС), в том числе инцидент с утечкой воздуха.

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«Собеседники отметили циркулирующие в СМИ спекуляции в отношении возможных причин данного инцидента и договорились воздерживаться от каких-либо предварительных выводов и предоставления каких-либо объяснений до окончательного завершения расследования», — говорится в сообщении пресс-службы «Роскосмоса».

Рогозин и Брайденстайн также подтвердили дальнейшее взаимодействие по идентификации и ликвидации причин утечки воздуха на корабле «Союз».

В сообщении на сайте госкорпорации также говорится, что главы «Роскосмоса» и NASA договорились провести первую личную встречу на космодроме Байконур 10 октября. Переговоры будут приурочены к предстоящему полету к МКС российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга на пилотируемом корабле «Союз МС-10».

30 августа на МКС возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха. При обследовании в бортовом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС–09» обнаружили пробоину примерно в 3 см.

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