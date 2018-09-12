Рогозин рассказал о подрыве товарищеских отношений в коллективе МКС

Распространение слухов о причинах повреждения российского космического корабля «Союз» подрывает товарищеские отношения в коллективе Международной космической станции (МКС). Такое мнение 12 сентября выразил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Распространение домыслов и слухов вокруг происшедшего на МКС не помогает работе экспертов «Роскосмоса» и направлено на подрыв товарищеских отношений в коллективе космической станции», — написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что до завершения работы специальной комиссии «любые утверждения со ссылкой на «источники» неприемлемы».

Ранее днем вице-премьер России Юрий Борисов прокомментировал распространение слухов о причастности американских астронавтов к инциденту.

30 августа на МКС возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха. При обследовании в бортовом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину примерно в 3 см.