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Рогозин рассказал о подрыве товарищеских отношений в коллективе МКС

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Распространение слухов о причинах повреждения российского космического корабля «Союз» подрывает товарищеские отношения в коллективе Международной космической станции (МКС). Такое мнение 12 сентября выразил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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«Распространение домыслов и слухов вокруг происшедшего на МКС не помогает работе экспертов «Роскосмоса» и направлено на подрыв товарищеских отношений в коллективе космической станции», — написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что до завершения работы специальной комиссии «любые утверждения со ссылкой на «источники» неприемлемы».

Ранее днем вице-премьер России Юрий Борисов прокомментировал распространение слухов о причастности американских астронавтов к инциденту.

30 августа на МКС возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха. При обследовании в бортовом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину примерно в 3 см.

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