Космический анабиоз: сколько запусков требуется России?

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия в 2019-2020 годах собирается сделать всего 10 космических запусков. Пять в одном году и пять в другом. Услышать такое количество было очень удивительно, потому что это очень и очень мало. Давайте попробуем разобраться почему всего десять запусков за два года, и что ждет российскую космонавтику при сохранении нынешней тенденции.

Что такое мало, а что такое много

Для начала, что именно сказал Юрий Борисов:

«На 2019 год предусмотрено пять запусков. В 2020 году предстоит провести пять запусков пилотируемых и грузовых кораблей, а также узлового модуля». То есть речь идет обо всех запусках, а не только о военных. Сказано это было не в кулуарах, а совещании "О проблемах пилотируемой космонавтики при выполнении перспективных программ исследования космического пространства" в РКК "Энергия".

Рекорд по количеству запусков в течении года принадлежит СССР. И судя по современной динамике, он вряд ли будут побит в ближайшее десятилетие. В 1982 году, Советский Союз в течение календарного года совершил 108 запусков (правда девять из них завершились неудачей). При том, что американцы за этот год сделали всего 18 стартов. Только вдумайтесь, меньше чем раз в четыре дня в небо взмывала советская ракета.

Если сравнивать с нынешней ситуацией, то все становится очень грустно. В 2015 году в России стартовало 26 ракет, в 2016 - 17 ракет, в 2017 - 19 и вот пока в 2018 лишь девять. А Дальше, как вы помните по прогнозу министра всего десять на ближайшие два года. С более чем сотней ежегодных советских запусков начала 1980-х и сравнивать сложно. Хотя следует сразу указать, что большая часть запусков советских рекордных лет приходилась на военные запуски - спутники разведки и прочие сугубо негражданские аппараты. Девять запусков за год в советское время - это результат 1960 года. Пять - 1958, второго года освоения космоса.

запуск ракеты Старт ракеты "Протон-М" со спутником Intelsat-22 с космодрома Байконур Фото: РИА Новости/Олег Урусов

Почему столько внимания уделяется космическим запускам? Дело в том, что это один из важнейших показателей самочувствия космонавтики в той или иной стране. Чем больше запусков и космических аппаратов на орбите, тем лучше дела. Понятно, что это далеко не единственный показатель, но один из самых важнейших.

Поэтому меряться количеством запусков будут всегда. Другое дело, что очень важно и то, с какой именно целью стартуют ракеты, насколько актуальные задачи решаются при помощи этих запусков. Можно часто даже от людей работающих в космической отрасли или пишущих о ней услышать такое мнение "да зачем гнаться за количеством запусков, если их сейчас меньше, значит необходимости просто нет, только и всего".

Тренд или случайность

Почему же количество запусков в российской космонавтике неуклонно снижается все последние годы? Из основного - потеря практически всех коммерческих запусков. В предыдущем материале iz.ru разбирал, почему это произошло. Основная причина - выход на мировой рынок первой частной компании SpaceX, реализовавшей идею многоразового использования первой ступени ракет-носителей.

За счет конкурентных цен, агрессивной маркетинговой политики и грамотной рекламы, Илону Маску удалось потеснить российские тяжелые ракеты-носители "Протон" и снизить их долю практически до нуля. Если еще пять шесть лет назад ежегодно совершалось 6-7 запусков "Протонов", то в этом году всего один.

ракета SpaceX Ракета Falcon Heavy готова для подъема в космос Фото: Global Look Press/Spacex

Хорошо, но даже семь запусков ежегодно не дадут такого падения общего числа, как видим мы, что же могло еще произойти?

Узнать об основных направлениях деятельности "Роскосмоса" можно из "Федеральной космической программы". Этот документ был принят в 2016 году и имеет горизонт планирования до 2025 года. Основная его беда - отсутствие четких вех и неконкретное планирование. Поэтому за последние годы почти все научные проекты, описанные в "Федеральной космической программе" были сдвинуты на максимально дальний срок, ближе к 2025 году.

Ну а если цель передвинута, то нет и необходимости запускать ракеты. Понятно, что большая часть переносов сделана не от хорошей жизни, "Роскосмосу" не нашлось достаточно финансирования, согласно рассчитанному в ФКП, более того каждый год говорится о необходимости еще сильнее урезать космический бюджет. Теперь уже нельзя точно определить - какова реальная причина затягивания сроков - действительно нет денег, проблемы на производстве или просто банальное нежелание рисковать. Передвинуть всегда проще.

По независящим причинам

Впрочем, в общем снижении количества запусков есть и объективные, во многом даже положительные причины. Если рассматривать таблицу космических запусков, то легко заметить, что в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого века Советский Союз серьезно опережал Соединенные Штаты Америки. И у этого лидерства одной из причин было отставание в качестве и количестве производимой электроники.

ракета Сборка ракеты-носителя "Союз" со спутником "Фотон" в монтажно-испытательном корпусе космодрома "Плесецк", СССР 1990 год Фото: ТАСС/Альберт Пушкарев

Грубо говоря, Советский Союз запускал ракеты-носители с военными спутниками гораздо чаще, потому что сами спутники не "жили" на орбите достаточное время. До сих пор бытует мнение, что производимое для нужд космоса и военных в советском союзе было наивысшего качества. Увы, это прочно укоренившийся миф. Достаточно хотя бы посмотреть на статистику спутников с ядерным реактором на борту (УС-А), созданных в рамках советской системы глобальной спутниковой морской космической разведки и целеуказания (МКРЦ "Легенда"). У них больше отказов и неудач, чем штатных, прошедших по графику полетов.

И вот сейчас сроки работы российских спутников, как военных так и гражданских, как спутников связи и дистанционного зондирования Земли постепенно повышаются. Понятно, что это достаточно длительный и сложный процесс, однако определенное уменьшение количества запусков связано и с этим. Одно то, что современные спутники, даже российского производства могут работать несколько лет, позволило снизить количество пусков без уменьшения орбитальной группировки.

CCCР/Россия США Китай Этапы 1957 2 1 Беспилотный этап 1958 5 23 1959 4 19 1960 9 29 1961 9 41 Полет Гагарина, начало лунной гонки 1962 22 59 1963 24 46 1964 36 64 1965 53 70 1966 51 77 1967 74 60 1968 79 48 1969 82 41 1970 87 29 1 Китай вступает в космическую гонку 1971 92 33 1 Начало полетов орбитальных станций 1972 79 32 1973 90 25 1 1974 85 23 2 1975 93 30 3 1976 100 26 3 1977 102 26 1978 91 33 1 1979 90 16 1 1980 89 15 1981 100 19 1 Эпоха "Шаттлов" 1982 108 18 1 1983 100 22 1 1984 97 22 3 1985 100 18 1 1986 94 9 2 1987 97 9 2 1988 94 11 4 1989 75 18 1990 79 27 5 1991 61 19 1 1992 55 29 4 1993 48 25 1 1994 49 27 5 1995 33 30 3 1996 27 33 4 1997 29 38 6 1998 25 36 6 Начало сборки МКС 1999 28 31 4 2000 36 28 5 2001 23 22 1 2002 25 17 5 2003 21 23 7 2004 22 16 8 2005 26 12 5 2006 25 18 6 2007 26 19 10 2008 27 15 11 2009 32 24 6 2010 31 15 15 2011 33 18 19 Завершение полетов "Шаттлов" 2012 26 13 19 Россия возит космонавтов на МКС 2013 33 19 15 2014 36 23 16 2015 29 20 19 2016 19 22 22 2017 20 29 18 2018 9 22 24 По состоянию на начало сентября

По таблице видно, что со второй половины 1960-х годов СССР и Россия практически все время лидируют по количеству запусков. Впоследствии у американцев почти все время меньше запусков, во многом по причине отсутствия постоянно действующих орбитальных станций и регулярных полетов к ним, как у СССР, а затем – и по причине более высокого качества компонентов, позволяющего увеличить срок службы спутников.

Более того, видно, что с началом эпохи Шаттлов и их резко подорожавшими запусками, количество стартов у США падает до 9 в 1986-1987 годах, что впоследствии не помешало США вновь нарастить их количество.

Отдельно стоит заметить, что Китай по срокам запуска первых ракет, отстает всего на десять с лишним лет, однако серьезно космическими исследованиями в Поднебесной занялись лишь последние годы. Вполне возможно, что в 2018 году, Китай впервые в истории станет лидером по количеству космических запусков.

Сколько вешать в граммах?

Хорошо, если факторов снижения количества запусков так много, то, может быть, есть смысл понять нижний предел? То количество ниже которого просто нельзя опускаться? Как это ни странно, но по существующим программам для "Роскосмоса" минимальный порог выживания это семь запусков в год. Три пилотируемых запуска с космическим кораблем "Союз" для доставки экипажей на Международную космическую станцию и четыре запуска грузовых кораблей для того, чтобы обеспечить космонавтов на орбите воздухом, водой, едой и всем необходимым.

Уход за порог семи запусков за год можно считать для российской космонавтики симптомом серьезнейших проблем. Это будет означать, что мы не способны выполнить даже базовые обязательства по уже существующим космическим программам. Если к ним не добавится два-три запуска от военных и хотя бы один запуск от ФГУП "Космическая связь", это тоже очень нехорошие предзнаменования.

Таким эмпирическим методом получается цифра в десять запусков. Это практически нижняя граница, переход которой вниз означает серьезные проблемы в отрасли. И собственно это мы и видим сейчас.

За прошедшие восемь с половиной месяцев 2018 года у России 9 запусков, но обычно в четвертом квартале стараются немного наверстать, так что скорее всего этот год мы закончим с 12-13 пусками. Это тоже беспрецедентно мало, но хотя бы что-то.

Судя по всему, говоря о десяти запусках за два года, Юрий Борисов или ошибся или имел ввиду что-то другое. Ну или в самом худшем случае речь идет о сворачивании даже тех проектов, что работают сейчас. Остается только ждать, когда будут оглашены примерные планы на следующий год. И надеяться, что вице-премьер хотел сказать что-то другое.

комаров Игорь Комаров предыдущий руководитель "Роскосмоса" Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Кроме того непонятно, почему в последнее время перестали активно говорить о российском участии в программе по созданию большой орбитальной группировки спутников связи, создаваемой британской компанией OneWeb. Согласно предыдущим данным на 2019 год планировалось уже более десятка запусков, в том числе и с Байконура, однако в последнее время новой информации просто нет.

Казалось бы, в июле 2017 года Игорь Комаров (предыдущий руководитель "Роскосмоса"), говорил в интервью об этом проекте, как о чем-то полностью решенном, однако спустя год по OneWeb нет никаких новостей.

"Два года назад размещался крупнейший контракт на пусковые услуги, который выиграл Роскомос с ракетой-носителем серии «Союз» производства самарского ракетно-космического центра «Прогресс». Это крупнейший контракт, и в следующем году мы начинаем его реализацию", - Игорь Комаров (интервью от 07.2017).

Жаль, сейчас такой контракт нужен российской космонавтике как воздух. Впрочем надеяться только на него было бы слишком наивно, в истории пока нет удачно реализованного проекта подобного уровня. Илон Маск со своей версией тоже затормозил, и вполне возможно, что вскрылись технические сложности, ранее не замеченные на этапе проектирования.

О пользе регулярности

Сейчас российская космонавтика во-многом живет завтрашним днем. Все надеются, что сейчас ладно, а вот уже завтра мы снова станем лидерами и всем покажем. Что сказал тот же Юрий Борисов: "В 2022 году в соответствии с поручениями президента с космодрома Байконур должны быть проведены в автоматическом режиме летные испытания пилотируемого транспортного корабля нового поколения на ракете-носителе среднего класса "Союз-5", а в 2024 году - в пилотируемом режиме. Предстоит решить уникальную технически сложную, но ее выполнение восстановит и закрепит за Россией статус ведущей космической державы мира".

макет ракета Макет ракеты-носителя "Союз-5" Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Проблема в другом. В космонавтике, как в спорте невозможно пропустить несколько лет регулярных тренировок, а потом вернуться и в одночасье стать чемпионом. План делать сейчас 3-4 пуска в год, а в 2024 году стать мировыми лидерами просто несерьезен. Либо выделять достаточное количество финансирования, урезать основные издержки и сохранять количество запусков хотя бы на минимальном уровне либо...

Впрочем, о втором варианте просто не хочется думать. Российский космос должен жить.