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Источники опровергли появление новой дыры в обшивке «Союза»

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Космонавты на МКС не обнаружили новых следов сверления в обшивке российского космического корабля «Союз МС-09», рассказал источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли. 

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Ранее в пятницу, 14 сентября, СМИ сообщили о новых повреждениях в обшивке «Союза» на противометеоритном экране за основной дырой.

Как пояснил источник, это то же самое отверстие, «а не какие-то новые следы».

«Отверстие от сверла не сквозное — до открытого космоса, а прошло полностью двухмиллиметровый алюминиевый корпус бытового отсека и уперлось в противометеоритную защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию, находящиеся на расстоянии полутора сантиметров от него», — отметил собеседник агентства. 

В ночь на 30 августа на МКС возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха. При обследовании в бортовом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину примерно в 3 см.

5 сентября источники в ракетно-космической отрасли предположили, что отверстие могло появиться еще в цехе сборки в Королеве. При этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин допустил, что трещина возникла из-за преднамеренного воздействия изнутри.

Позднее в российских СМИ распространилась версия о преднамеренном повреждении корабля американскими астронавтами. Дыра якобы была сделана, чтобы как можно скорее отправить на Землю одного из заболевших коллег и не платить за новый корабль.

При этом 14 сентября стало известно, что в центрах управления полетами в Москве и Хьюстоне допустили, что причиной появления отверстия могла стать утечка воздуха, а не действия «астронавтов-диверсантов». 

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