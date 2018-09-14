В обшивке «Союза» нашли новые следы работы дрелью

Специалисты обнаружили новые следы работы дрелью в обшивке российского космического корабля «Союз МС-09», дыра в котором стала причиной падения давления на Международной космической станции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, новые повреждения обнаружены на противометеоритном экране за основной дырой.

«Тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту», – уточнил собеседник агентства.

По словам другого источника, отверстия в обшивке корабля могли быть сделаны во время финальной сборки. Он отметил, что, когда «Союз» привезли в цех окончательной сборки, он был детально сфотографирован. В цехе корабль находился около двух недель, а затем был отправлен на контрольно-испытательный стенд, где не предусмотрена фотофиксация.

«Таким образом, корабль могли просверлить на самом последним этапе работ в цехе финальной сборки или в КИС», – заключил собеседник агентства.

В ночь на 30 августа на МКС возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха. При обследовании в бортовом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину примерно в 3 см.

5 сентября источники в ракетно-космической отрасли предположили, что отверстие могло появиться еще в цехе сборки в Королёве. При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил, что трещина возникла из-за преднамеренного воздействия изнутри.

Позднее в российских СМИ распространилась версия о преднамеренном повреждении корабля американскими астронавтами. Дыра якобы была сделана, чтобы как можно скорее отправить на Землю одного из заболевших коллег и не платить за новый корабль.