Прямой эфир

В обшивке «Союза» нашли новые следы работы дрелью

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты обнаружили новые следы работы дрелью в обшивке российского космического корабля «Союз МС-09», дыра в котором стала причиной падения давления на Международной космической станции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, новые повреждения обнаружены на противометеоритном экране за основной дырой.

«Тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту», – уточнил собеседник агентства.

По словам другого источника, отверстия в обшивке корабля могли быть сделаны во время финальной сборки. Он отметил, что, когда «Союз» привезли в цех окончательной сборки, он был детально сфотографирован. В цехе корабль находился около двух недель, а затем был отправлен на контрольно-испытательный стенд, где не предусмотрена фотофиксация.

«Таким образом, корабль могли просверлить на самом последним этапе работ в цехе финальной сборки или в КИС», – заключил собеседник агентства.

В ночь на 30 августа на МКС возникла нештатная ситуация из-за утечки воздуха. При обследовании в бортовом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину примерно в 3 см.

5 сентября источники в ракетно-космической отрасли предположили, что отверстие могло появиться еще в цехе сборки в Королёве. При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил, что трещина возникла из-за преднамеренного воздействия изнутри.

Позднее в российских СМИ распространилась версия о преднамеренном повреждении корабля американскими астронавтами. Дыра якобы была сделана, чтобы как можно скорее отправить на Землю одного из заболевших коллег и не платить за новый корабль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Борисов призвал не «вешать ярлыки» на американцев из-за пробоины в «Союзе»
Рогозин заявил о сложностях с расследованием появления дыры в «Союзе»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017