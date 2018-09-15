Александр Калягин получил премию имени Гоголя в Италии

Российский актер и режиссер Александр Калягин удостоен премии имени Гоголя в Италии.

Премию вручили по завершении итальянской премьеры спектакля «Ревизор. Версия» московского театра Et Cetera. Пьесу поставил народный артист СССР Роберт Стуруа к 75-летию Калягина.

Спектакль, в котором артист исполнил роль Хлестакова, открыл сезон главного драматического театра Рима «Арджентина».

«Я действительно счастлив, что получаю премию Гоголя в этом Вечном городе», — цитирует Калягина «РИА Новости».

Премию артисту вручил посол России в Италии Сергей Разов, отмечает РЕН ТВ.

«У нашей премии есть большой пробег, большая судьба, и сегодняшний выдающийся лауреат великий русский актер Александр Калягин является 41-м ее лауреатом», — рассказала перед спектаклем создательница премии, хранительница квартиры русского классика в Риме Наталья Солодилина.

Ранее в субботу стало известно, что Юрий Бутусов назначен главным режиссером Государственного академического театра им. Е.Б. Вахтангова.