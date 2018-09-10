Прямой эфир

Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко проведет сбор труппы

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко 13 сентября перед открытием 100-го сезона проведет сбор труппы. После него состоится генеральная репетиция нового спектакля «Война и мир».

На встрече руководство театра расскажет об итогах предыдущего сезона и планах на новый, поздравит юбиляров, тех, кто получил награды или стал лауреатом творческих конкурсов, представит новичков оперной и балетной труппы, сообщила пресс-служба театра.

В юбилейном сезоне у театра сменится дизайн афиш и плакатов (автор нового оформления — художник Игорь Гурович). Кроме того, откроются выставки и сменится экспозиция театрального музея.

9 сентября в Москве прошел благотворительный велосипедный заезд «ТеатРалли» с участием актеров театра и кино. Инициативу поддержали Ирина Апексимова, Андрей Бурковский, Марк Тишман, Игорь Золотовицкий. Также в заезде традиционно принял участие руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. Акцию организовал фонд «Артист», подопечными которого являются пожилые актрисы и актеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В театрах ждут законодательных перемен
Путин поддержал идею Года театра в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017