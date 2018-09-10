Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко проведет сбор труппы

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко 13 сентября перед открытием 100-го сезона проведет сбор труппы. После него состоится генеральная репетиция нового спектакля «Война и мир».

На встрече руководство театра расскажет об итогах предыдущего сезона и планах на новый, поздравит юбиляров, тех, кто получил награды или стал лауреатом творческих конкурсов, представит новичков оперной и балетной труппы, сообщила пресс-служба театра.

В юбилейном сезоне у театра сменится дизайн афиш и плакатов (автор нового оформления — художник Игорь Гурович). Кроме того, откроются выставки и сменится экспозиция театрального музея.

9 сентября в Москве прошел благотворительный велосипедный заезд «ТеатРалли» с участием актеров театра и кино. Инициативу поддержали Ирина Апексимова, Андрей Бурковский, Марк Тишман, Игорь Золотовицкий. Также в заезде традиционно принял участие руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. Акцию организовал фонд «Артист», подопечными которого являются пожилые актрисы и актеры.