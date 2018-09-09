Благотворительный велозаезд «ТеатРалли» прошел в центре Москвы

Благотворительный велосипедный заезд «ТеатРалли» с участием актеров театра и кино прошел 9 сентября в центре Москвы.

Акцию, организованную фондом «Артист», в частности, поддержали Ирина Апексимова, Андрей Бурковский, Марк Тишман, Игорь Золотовицкий. Также в велозаезде традиционно принял участие руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Сегодня здесь собралась вся актерская братия, чтобы поддержать наш фонд «Артист» вот с такой инициативой. Мы прежде всего помогаем нашим ветеранам, но и мы таким символическим образом открываем театральный сезон», — сказал перед заездом актер и ведущий Игорь Верник.

В свою очередь Александр Кибовский поздравил всех участников мероприятия с началом театрального сезона.

«Сегодня мы открываем театральный сезон, сезон непростой. Он плавно войдет в «Год театра», который объявлен указом президента, и я всем присутствующим желаю в этот сезон, чтобы было как можно больше новых творческих находок, открытий, свершений», — заявил он.