Прямой эфир

Благотворительный велозаезд «ТеатРалли» прошел в центре Москвы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Благотворительный велосипедный заезд «ТеатРалли» с участием актеров театра и кино прошел 9 сентября в центре Москвы. 

Акцию, организованную фондом «Артист», в частности, поддержали Ирина Апексимова, Андрей Бурковский, Марк Тишман, Игорь Золотовицкий. Также в велозаезде традиционно принял участие руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Сегодня здесь собралась вся актерская братия, чтобы поддержать наш фонд «Артист» вот с такой инициативой. Мы прежде всего помогаем нашим ветеранам, но и мы таким символическим образом открываем театральный сезон», — сказал перед заездом актер и ведущий Игорь Верник.

В свою очередь Александр Кибовский поздравил всех участников мероприятия с началом театрального сезона.

«Сегодня мы открываем театральный сезон, сезон непростой. Он плавно войдет в «Год театра», который объявлен указом президента, и я всем присутствующим желаю в этот сезон, чтобы было как можно больше новых творческих находок, открытий, свершений», — заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ирина Апексимова объяснила популярность Театра на Таганке
Москва ликующая: что интересного ждать в День города
Столица отметит праздник театрализованными шоу из разных стран, пением монастырских хоров и прогулками на велосипедах со звездами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017