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Юрий Бутусов стал главным режиссером театра имени Вахтангова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Юрий Бутусов назначен главным режиссером Государственного академического театра им. Е.Б. Вахтангова. Об этом 15 сентября сообщил на сборе труппы художественный руководитель театра Римас Туминас, предложивший режиссеру работу.

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«Мне кажется, этот бунтарь не даст нам очутиться в «классической» ситуации, не даст окаменеть», — заявил Туминас.

Бутусов будет ставить спектакль «Дон Кихот» по Сервантесу.

В марте Бутусов уволился с поста художественного руководителя Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, который он занимал с ноября 2017 года. В театре он работал с 1996 года.

По словам режиссера, он «боролся за право менять и развивать жизнь театра в лучшую сторону», но его назначение художественным руководителем «оказалось фиктивным» и у него не было «абсолютно никаких прав», отмечает ТАСС.

В январе он заявлял о желании внести изменения в устав театрального учреждения, в результате которых художественный руководитель смог бы выбирать директора театра. Тогда же он сообщил, что не будет «держаться за кресло» в случае, если руководство города его не услышит.

 

 

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