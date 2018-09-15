Юрий Бутусов стал главным режиссером театра имени Вахтангова

Юрий Бутусов назначен главным режиссером Государственного академического театра им. Е.Б. Вахтангова. Об этом 15 сентября сообщил на сборе труппы художественный руководитель театра Римас Туминас, предложивший режиссеру работу.

«Мне кажется, этот бунтарь не даст нам очутиться в «классической» ситуации, не даст окаменеть», — заявил Туминас.

Бутусов будет ставить спектакль «Дон Кихот» по Сервантесу.

В марте Бутусов уволился с поста художественного руководителя Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, который он занимал с ноября 2017 года. В театре он работал с 1996 года.

По словам режиссера, он «боролся за право менять и развивать жизнь театра в лучшую сторону», но его назначение художественным руководителем «оказалось фиктивным» и у него не было «абсолютно никаких прав», отмечает ТАСС.

В январе он заявлял о желании внести изменения в устав театрального учреждения, в результате которых художественный руководитель смог бы выбирать директора театра. Тогда же он сообщил, что не будет «держаться за кресло» в случае, если руководство города его не услышит.