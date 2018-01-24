Бутусов рассказал о планах по изменению внутреннего устройства Театра имени Ленсовета

Художественный руководитель Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета Юрий Бутусов в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал о планах работы с внутренним устройством театра.

— В первую очередь я хочу изменить устав. Это очень сложный путь, потому что переписать устав — значит переделать внутреннее устройство театра, — сказал он.

При этом на вопрос о серьезности внутренних проблем в театре Бутусов ответил, что не считает нужным выносить их на общее обсуждение.

— Самое главное — художественный руководитель должен стать первым лицом в театре с правом создания своей команды, выбора директора. Мне нужно, чтобы команда была единой и двигалась в одном направлении. И я буду этого добиваться. А в случае если руководство города меня не услышит, я не буду держаться за кресло, — отметил он.

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