Прямой эфир

Бутусов рассказал о планах по изменению внутреннего устройства Театра имени Ленсовета

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Художественный руководитель Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета Юрий Бутусов в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал о планах работы с внутренним устройством театра. 

— В первую очередь я хочу изменить устав. Это очень сложный путь, потому что переписать устав — значит переделать внутреннее устройство театра, — сказал он.

При этом на вопрос о серьезности внутренних проблем в театре Бутусов ответил, что не считает нужным выносить их на общее обсуждение.

— Самое главное — художественный руководитель должен стать первым лицом в театре с правом создания своей команды, выбора директора. Мне нужно, чтобы команда была единой и двигалась в одном направлении. И я буду этого добиваться. А в случае если руководство города меня не услышит, я не буду держаться за кресло, — отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Шекспир знал про человека всё»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Юрий Грымов: «Конфликт чиновников и художников — вчерашний день»
Актер, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» — о том, как сделать Орловскую область регионом высокой культуры
Россияне выбрали кумиров
По данным ВЦИОМа, ключевыми фигурами XX века для граждан страны являются Гагарин, Высоцкий и Жуков

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017