Юрий Грымов: «Конфликт чиновников и художников — вчерашний день»

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков назначил своим советником известного режиссера Юрия Грымова. Он будет отвечать за развитие культуры и туризма в регионе. Своими планами по культурному развитию области Юрий Грымов поделился с корреспондентом «Известий».

— Почему вы приняли предложение именно от губернатора Орловской области — у вас с этой местностью исторические связи?

— Я неоднократно бывал в Орловской области. Во-первых, я снимал здесь свою дебютную картину «Муму», серьезно занимался изучением биографии и творчества Тургенева. Экранизация — это погружение в автора, а не только в само произведение. Во-вторых, часто бывал здесь на фестивалях и других культурных мероприятиях. У меня большой творческий и личный интерес к Орловской области. Ведь это действительно литературная столица России. Мало какая область может похвастаться, что из нее вышли Лесков, Бунин, Фет и Тургенев.

— Какими вы видите перспективы развития культурной сферы?

— Сейчас я формирую команду — из работников сферы культуры Орла, разумеется. Занимаюсь стратегией формирования программ развития культуры и туризма Орла и Орловской области. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения Ивана Тургенева, и это грандиозное событие не только для Орловской области, но и всей страны. Также в этом году 75 лет исполняется сражению на Орловско-Курской дуге. Эти две большие даты Орел должен отметить как следует. Самое главное, чтобы регион достиг прогресса в сфере развития туризма. Во всем мире это называется «бездымное производство». Уверен, что общими усилиями команды губернатора мы можем это сделать. Я хочу добиться, чтобы в обозримом будущем москвичи и россияне могли проводить уикенды в Орле. И это реально.

— Планируете ли проводить новые фестивали?

— Да, в планах есть создание крупных театральных и кинофестивалей. В предыдущий год культурных событий здесь было довольно много, но они не вышли за пределы области. Мероприятий федерального уровня не проводилось. Я хочу это положение в корне изменить. В Орле достаточное количество прекрасных театров и музеев, образовательных учреждений с яркими людьми. Моя задача — объединить всех в единое целое.

Когда я в свое время критиковал чиновников из Министерства культуры, то говорил, что мы не в разных лагерях — творческие люди и чиновники. Мы — единое целое. И теперь я хочу это доказать собственным примером. Я теперь частично чиновник, но остаюсь представителем людей культуры. Я хочу, чтобы не было недопонимания.

Времена конфликта художников и чиновников, художников и зрителей — вчерашний день. В XXI веке мы вместе. Почему я решил этим заняться? Да потому, что мне просто интересно. Есть фраза «критикуешь — предлагай». Я всегда критиковал чиновников и вот решил сам попробовать эту модель взаимодействия.

— Вы — художественный руководитель театра «Модерн». Как собираетесь совмещать новые обязанности с руководством коллективом?

— Театр я не оставлю. Губернатор подписал мне разрешение на занятие творческой деятельностью. Это дозволено законодательством. В прошлом году мы выпустили шесть премьер. 14 февраля выходит мой спектакль «Юлий Цезарь». И я оставляю за собой право в сентябре выпустить спектакль «Война и мир», к юбилею создания «Войны и мира».

— Как же будете всё успевать?

— «Войну и мир» я буду ставить в свой официальный отпуск. Сам я большую часть времени буду проводить в Орле, особенно на первом этапе формирования команды. Для меня принципиально, чтобы это были местные кадры, а не варяги из Москвы, как я. Это будут люди Орла, из Москвы, может, консультанты приедут.