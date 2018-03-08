Худрук Театра имени Ленсовета Юрий Бутусов уволился

Художественный руководитель Академического театра имени Ленсовета Юрий Бутусов забрал трудовую книжку из комитета по культуре Санкт-Петербурга, который является учредителем этого театра.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

«Накануне Юрий Бутусов забрал свою трудовую книжку у нас из комитета, но для нас это тоже, как и для руководства театра, стало полной неожиданностью», — сказали в комитете.

В должность художественного руководителя театра Юрий Бутусов вступил в ноябре 2017 года.

По словам самого режиссера, в течение последних пяти месяцев он «боролся за право менять и развивать жизнь театра в лучшую сторону».