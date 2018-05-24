Нестареющий «Тартюф»

В Малом театре состоялась премьера комедии Мольера «Тартюф». Последний раз «Тартюфа» в Малом ставили в 1884 году с Александром Ленским и Гликерией Федотовой в главных ролях. Станиславский назвал тогда Ленского лучшим из виденных им когда-либо Тартюфов. На этот раз режиссер-постановщик Владимир Драгунов решил взяться за Мольера с молодым составом труппы.

В старейшем театре столицы, где всё меряется десятилетиями и сопоставляется с историческими лекалами, поставить спектакль на новое поколение актеров — большая смелость. В афише значатся Виктор Низовой (Оргон), Татьяна Лебедева (госпожа Пернель), Ирина Леонова (Эльмира), Василий Зотов (Клеант), Инна Иванова (Дорина). В роли Тартюфа — любимец зрителей Глеб Подгородинский. Новое поколение кумиров Малого театра уже имеет свою армию поклонников. О билетах на премьерные спектакли надо позаботиться заранее.

Зрители, пришедшие в филиал на Большой Ордынке, были уверены, что увидят бережное обращение с классикой — и не ошиблись. Действие спектакля происходит в Париже, в доме вельможи Оргона. На службе в храме он приветил набожного Тартюфа. Пригласил святошу в дом и жестоко поплатился за свою доверчивость…

Глеб Подгородинский с первого же появления на сцене старается вызвать у зрителей если не сострадание, то хотя бы сочувствие к своему персонажу. В рваной хламиде, с бичом в руке, демонстрирует истерзанное тело. И если бы не слуга, носящий за ним цивильную одежду, можно было бы поверить в самоистязание Тартюфа.

Открыть глаза семейству решается служанка Оргона Дорина. Только она может резко и прямо говорить с хозяином. Инна Иванова играет служанку не столько бойкой, сколько экспрессивной. В ней много желания вывести мошенника на чистую воду, ее не пугает гнев Оргона. Эта девушка идет по жизни с девизом «не могу молчать».

Справиться с лжецом своими методами предлагает Эльмира. Ирина Леонова хотя и играет соблазнительницу поневоле, провоцируя Тартюфа на откровенные признания, делает это деликатно, в традициях Малого театра. Виктор Низовой — актер с большой палитрой эмоций. Слепец Оргон, попавший в секту Тартюфа, растворился в ней и поглупел. Дочь Мариану (Дарья Новосельцева) выдает за афериста, сына Дамиса (Максим Хрусталев) выгоняет из дома.

Народный художник России Станислав Бенедиктов воссоздал на сцене роскошные интерьеры. Стены дома Оргона украшают гобелены с изображением сцен из жизни французских вельмож. Окна и двери всё время нараспашку, а за портьерами скрываются любопытные слуги. Длинный стол, за которым некогда собиралась дружная семья, становится сценой для блистательного лжеца.

Художница по костюмам Валентина Комолова придумала множество интересных нарядов — от малиновых бархатных ливрей слуг до изящных нарядов героинь. Настроение, подходящее эпохе, создается музыкой Григория Гоберника. Оценить постановку пьесы, не утратившей актуальности за 350 лет, можно в филиале Малого театра на Большой Ордынке.