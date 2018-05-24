Грузинский триумф «Современника»

Аншлаги, овации, цветы, возгласы «Приезжайте!» — таков итог гастролей в Тбилиси московского театра «Современник». В столице Грузии прославленный коллектив не был больше 30 лет. Нынешний визит стал возможен благодаря содействию Федерального центра поддержки гастрольной деятельности (ФЦПГД) Министерства культуры РФ.

Москвичи привезли в Грузию два спектакля в постановке худрука театра, народной артистки СССР Галины Волчек. В «Трех товарищах» по мотивам одноименного романа Ремарка сыграли Татьяна Лялина, Шамиль Хаматов, Сергей Гирин, Сергей Юшкевич, Алена Бабенко. «Вишневый сад» украсили своим присутствием Марина Неелова, Сергей Гармаш, Ольга Дроздова, Владислав Ветров и другие звезды «Современника».

В рамках гастролей худрук и актеры встретились со зрителями. Сергей Гармаш вместо запланированного часа проговорил со студентами Тбилисского театрального института им. Шота Руставели почти три часа. Валентин Гафт сорвал овацию чтением стихов и эпиграмм. Галина Волчек, накрытая волной зрительской любви, терпеливо отвечала на вопросы.

— Наш театр приезжал в Тбилиси трижды: в 1962, 1985 и 1987 годах, — рассказала «Известиям» народная артистка. — Принимали нас каждый раз не просто хорошо, а потрясающе. Мы очень соскучились по Грузии. К сожалению, за эти годы многих не стало, ушли из жизни. Но память всё хранит. Для нас это была мечта, идея фикс — приехать в любимый Тбилиси к нашим зрителям.

Фото: пресс-служба Театра Современник

Мечту удалось осуществить благодаря программе «Большие гастроли». По словам гендиректора ФЦПГД Минкультуры РФ Елены Булуковой, господдержка столичному театру в организации гастролей в Тбилиси оказывается впервые.

— Символично, что зарубежную часть программы мы начинаем с участием двух легендарных театров — московского «Современника» и тбилисского Грибоедовского, — подчеркнула Елена Булукова.

Билеты были проданы еще два месяца назад, и, чтобы вместить всех желающих увидеть московских артистов, нужен был бы стадион , сообщил директор Тбилисского русского драматического театра им. А.С. Грибоедова Николай Свентицкий.

— Мы все жили в ожидании чуда, театрального праздника, встречи с великолепным режиссером, великой женщиной Галиной Борисовной Волчек, со знаменитой театральной школой, имя которой — «Современник», — рассказал Николай Свентицкий.

«Современник» платит тбилисцам ответной любовью. В театре популярны рассказы о грузинских гастролях. В 1962 году «Современник» гостил в Тбилиси почти месяц и сыграл половину своего репертуара, в том числе такие знаковые спектакли, как «Старшая сестра», «Пять вечеров» и «Голый король».

О тех гастролях Галина Волчек на встрече со зрителями вспоминала особенно тепло: «Выходим из театра — а на улице стоит бесконечная вереница машин, и из каждой тянутся руки. Все хотят нас куда-то повезти, угостить, поговорить...».

Фото: пресс-служба Театра Современник

Спустя годы изменился антураж — Театр имени Грибоедова, к которому вел сквер с деревьями и клумбами, стал частью огромного, сверкающего стеклом и сталью торгово-развлекательного центра. Но симпатии грузинской публики к русскому театру и русским актерам остались неизменны. Четыре спектакля — четыре переаншлага, чуткая реакция на все детали и обязательный финал: все зрители, как один, поднимаются с мест и устраивают овацию. Такая реакция — не просто вежливость, а признание заслуг «Современника» в сохранении и развитии психологического театра.

— Режиссеры часто привлекают публику эпатажем. Но поставить эпатажный спектакль легко. А вот сделать так, чтобы на сцене был интересен разговор двух людей, чтобы зритель, затаив дыхание, вслушивался и всматривался в мельчайшие нюансы, — трудно. «Современник» и Галина Борисовна Волчек это очень хорошо умеют, — отметила в беседе с «Известиями» режиссер и продюсер Кети Долидзе.

В зале были люди не только среднего и старшего поколения, хорошо помнящие театральные достижения великой страны. Молодежь пришла тоже. Кому-то о «Современнике» рассказали родители, кто-то учит русский и решил, что спектакли знаменитого российского театра — хороший повод попрактиковаться. Таких, кстати, оказалась много. Среди молодых людей всё больше желающих знать язык «большого соседа» и помнить о том, что Грузию и Россию связывает гораздо больше, чем разъединяет.

— Неужели, чтобы построить новое, надо разрушить старое, как это сделал Лопахин из «Вишневого сада»? — спросили Галину Волчек на творческом вечере.

— Нет, конечно, — отреагировала она, — разве можно разрушить старинный неповторимый Тбилиси, чтобы построить очередной небоскреб?

Галина Борисовна предупредила, что даст ответы на все вопросы, кроме касающихся политики, по той причине, что ее политика — театр и сцена. Однако вопрос о непростых отношениях Грузии и России всё же был задан. «Надо всегда верить в одну истину, — ответила Волчек. — Завтра будет лучше».