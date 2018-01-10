Глаза напротив: «Современник» рассказал о своем прошлом и настоящем 

«Шагает солнце по бульварам». Строкой из песенного хита 1960-х авторства композитора Арно Бабаджаняна и поэта Георга Карапетяна назван новый музыкальный спектакль «Современника». Участвуют в нем, однако, артисты молодые, для которых и те песни, и та эпоха — любопытное, но уже далекое прошлое.

В зале сидят ровесники — как исполнителей, так и «Современника», в прошлом году отметившего 61-летие. Судя по реакции, всем одинаково интересно, и этот интерес — гарантия того, что срок, отпущенный постановке, не ограничится премьерными показами и стационарной сценой.

Мобильное оформление — несколько ретропостеров с видами «оттепельной» Москвы и экран для демонстрации кадров того времени — сгодится для любых гастрольных условий, ну а положенная в основу спектакля музыка шестидесятых, проходящая сегодня по разряду модного винтажа, — для самой широкой аудитории. В том числе и той, что до похода на «Шагает солнце...» не подозревала о существовании «Современника».

Наибольшее удовольствие, тем не менее, получат зрители, более или менее знакомые с историей этого театра и биографиями его основателей. Народным артистам Олегу Ефремову, Игорю Кваше, Лилии Толмачевой, Евгению Евстигнееву посвящены специальные композиции и кадры кинохроники. Еще одна основательница, Галина Волчек, тоже удостоенная персональной песни («Я встретил девушку, полумесяцем бровь, на щечке родинка, в глазах любовь»), в коротком экранном спиче на правах худрука представляет свою одаренную молодежь, которая ко всем талантам еще и поет. Мало того, поет достойные сочинения — респект автору идеи Евгении Кузнецовой.

Фото: Сергей Петров

Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Микаэл Таривердиев, Давид Тухманов, Арно Бабаджанян, Андрей Петров, Владимир Шаинский, Станислав Пожлаков, Марк Фрадкин — цвет советской песни звучит как сольно, так и в ансамблях. Последние действительно впечатляют: искусством хорового пения актеры владеют. Что же касается эпизодов соло, то здесь имеется проблема. Многие участники забывают, что они в первую очередь актеры, и записывают себя в эстрадные, а то и в оперные исполнители. В результате песня перестает быть маленьким спектаклем и становится неудачной пародией на большой вокальный стиль.

Хотя что толку соревноваться с Муслимом Магомаевым в бабаджаняновском «Ноктюрне» или выдавать неуместное форте в пахмутовской «Нежности»? Не лучше ли использовать преимущества своего цеха, творчески переосмыслив опыт предшественников и коллег? В том числе выгодно выделявшегося на общем фоне ветерана «Современника» Василия Мищенко, «включившего» безыскусную манеру и сугубо личное отношение к исполняемому. Чем, собственно, и славится актерская песня и ее лучшие представители. А что до умения петь «по правилам», то это, вероятно, последнее, что нужно актеру. У великого Андрея Миронова не было ни приличного диапазона, ни точной интонации, да и в знаменитом тембре чувствовалась некая, теперь уже фирменная, гнусавость, но кто, слушая его записи, это замечает?

К счастью, не одним вокалом жив спектакль «Современника». Присутствует изящная хореография Евгения Павлова и отличный видеоряд Светланы Бодровой с кинохроникой и фрагментами из культовых фильмов «оттепели». Благодаря ему бесхитростные танцевальные шлягеры обнаруживают неожиданные смыслы. «Эти глаза напротив, калейдоскоп огней», — поет актер, обращаясь к экрану. А там — лица зрителей поэтических вечеров в Политехническом музее, тех, что положили начало «нашей и вашей свободе».