Валентина Талызина: «Сейчас все мысли о Вассе Железновой»

7 января в премьерном спектакле Театра Моссовета «Васса» по пьесе Максима Горького заглавную роль сыграет народная артистка РСФСР Валентина Талызина. Корреспондент «Известий» побывал в гостях у актрисы и узнал ее мнение о современной интерпретации русской классики.

— Встречал интересную фразу у вас в интервью: «Я не наигралась». Многие артисты лишь мечтают о таком количестве ролей, как у вас.

— Я всю жизнь завидовала провинциальным актерам. Они много играют и, конечно, большие профессионалы. Я играла мало: не знаю уж почему. Как-то никогда не ходила и не выбивала ролей. А потом, я снималась в кино, была какая-то другая жизнь... Недавно подсчитала: у меня шесть лет не было новых ролей. Теперь же наконец-то работаю над «Вассой Железновой» Горького в родном Театре Моссовета. Недавно в Москве шли четыре спектакля по этой пьесе в разных театрах. Я вот думаю: это как же надо играть, чтобы не быть ни на кого похожей и запомниться зрителю?!

У нас подобрался прекрасный актерский ансамбль. Когда была первая репетиция, я сказала, что очень рада тому, что среди нас нет медийных лиц. Себя к таковым не отношу. Спектакль ставит Сергей Виноградов. Он работал у Романа Виктюка, владеет его методом. Он человек большого темперамента, очень тонко чувствующий актерскую природу. Нужно ведь уметь с артистом работать, вытащить из него всё скрытое. Я вот никогда не была ни педагогом, ни режиссером и не буду. Останусь артисткой.

talizina3 Валентина Талызина отметила 80-летний юбилей на сцене театра им. Моссовета. Сцена из спектакля «Свадьба Кречинского» Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— А почему, кстати? С вашим опытом...

— Нет и еще раз нет! Это надо бросить сцену, стать педагогом и всю душу вкладывать в студентов. Это очень трудно: увидеть одну индивидуальность и вытаскивать то, что ей присуще, да еще убеждать человека в его способностях. Преподавать гораздо сложнее, чем сыграть спектакль. Надо иметь мягкий характер, колоссальное терпение, увидеть человека, вылепить его. Я помню, как мой педагог говорила: «Валя, не спеши играть, поучись немного».

— Вы заметили, что сегодня классики получают новую жизнь. Горький, по вашим словам, снова популярен, Островского почти в каждом театре поставили.

— Абсолютно! Я всю жизнь, кстати, сталкивалась с пьесами Островского. Играла в «Последней жертве», спектакль ставила Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф, а Фаина Раневская исполняла роль тетки Глафиры. Купца, который предлагал выйти замуж моей героине, играл Леонид Марков. Боже, как вспомню...

— Вы с Раневской работали?

— Да, в двух спектаклях. Я играла и с Бирман, и с Марецкой, и с Серовой. Вот с Любовью Орловой не привелось. Это были мои университеты.

talizina Сцена из спектакля «Дядюшкин сон» по одноименной повести Федора Достоевского, постановка Театра имени Моссовета. В роли Зинаиды — артистка Валентина Талызина (справа), князь — заслуженный артист РСФСР Константин Михайлов, Москалева — народная артистка СССР Фаина Раневская. Фото: РИА Новости/Михаил Озерский

— У Фаины Георгиевны не так много друзей было, если верить биографам. Вы легко уживаетесь с коллегами в театре или актерская дружба — это из области фантастики?

— У меня есть две подружки. Самое интересное, что они художницы. Одна — Татьяна Ермак — доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом. В какой-то момент жизни она увлекалась изготовлением миниатюр по перламутру. Я часто езжу в Китай и привожу ей оттуда перламутр. А познакомились мы очень интересно. Я ухаживала за человеком, больным СПИДом. Таня как-то пригласила меня попить чайку. Оказалось, что мы живем рядом, обе любим кошек, даже впоследствии продавали их на Арбате.

Другая подруга — Лиза Романюк — руководит Домом моделей, а раньше работала логопедом. По-моему, это она меня выбрала. Возможно, за мою правильную русскую речь (улыбается). Она очень отзывчивый человек. Однажды (мы тогда еще мало были знакомы) я позвонила ей в отчаянии и сказала, что у нас пропали все костюмы к спектаклю. «Приезжайте и выбирайте», — ответила она. Теперь я хожу с ней на выставки, слежу за тенденциями в мире моды. Вот такие у меня подружки. Ну, еще моя дочка и внучка. В театре есть люди, которых я уважаю и доверяю им.

— Не Виктор ли Сухоруков?

— Витя как-то пришел в наш театр, сказал, что принес пьесу для четырех женщин. Мы — старшее поколение артистов — как раз были без работы. В итоге руководство театра ничего не взяло, но Витя поразил меня своим поступком. То есть он подумал о других артистах, своих коллегах, что большая редкость. В прошлом сезоне он выпустил спектакль «Встречайте, мы уходим» в Театре Моссовета. У меня есть некоторые претензии к режиссерской работе, а вот актерские просто хороши! Витя талантливый человек, и он заботится о нашем театре.

talizina2 В фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Талызина сыграла школьную учительницу Валю, подругу Нади и Тани, а также озвучивала Надю Фото: youtube.com

— Читал очень много теплых слов от вас в адрес Украины, а сегодня вы невъездная...

— Да, вот почему-то меня выделили из всех артистов, подписавших «письмо пятисот». Более того, из-за меня на Украине запретили фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова. У меня есть тоска, что не скоро попаду в Киев. Это потрясающий город. Моя бабушка по маме была украинка, а по отцу — полька. Украинцы — щемяще чувствительные люди. Думаю, все эти завихрения из серии «кто не скачет, тот москаль» — наносное. На наивности их сыграли, всунули им эту ненависть. Мне кажется, прожитые вместе годы никуда не денутся, всё вернется на круги своя. А сейчас очень жалко, что я не поеду на Украину, не схожу на Андреевский спуск, не пройду мимо Музея Булгакова...

— Президент Владимир Путин наградил вас орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени — а первую получать планируете?

— Не знаю. Вначале надо Вассу сыграть, сейчас все мысли о новом спектакле. Я вообще всегда на сцене традиционно играю, а тут нужно что-то придумать, удивить, проникнуть в сердца зрителей...