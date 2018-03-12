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Театр «Современник» назвал ошибкой гастроли спектакля с Ефремовым

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Театр «Современник» извинился за инцидент с актером Михаилом Ефремовым в Самаре и назвал гастроли ошибкой. Официальное заявление опубликовано на сайте театра.

Директор «Современника» Игорь Попов отметил, что в Самаре показывали два спектакля: «Не становись чужим» с Михаилом Ефремовым и «Пять вечеров». Ко второй постановке ни у журналистов, ни в социальных сетях претензий не было, а значит, главной ошибкой является попытка вывезти на гастроли не до конца окрепший спектакль, приводит слова Попова «Газета.ру».

Директор театра уточнил, что данная постановка требует серьезной предварительной работы с аудиторией, чего сделано не было. Также Игорь Попов уточнил, что даже на афише спектакля театр пытался показать, что здесь образ Ефремова будет отличаться от привычного зрителю веселого и обаятельного человека.

Директор театра уточнил, что эксцентричный рисунок ролей, незнакомая сложная пьеса и физическая невозможность услышать всё, что говорят на сцене, вызвали в зрительном зале многочисленные и не всегда доброжелательные реплики. Вся эта ситуация подвигла Михаила Ефремова ответить на крики из зрительского зала, но сделал он это не от себя лично, а в образе своего малоприятного героя.

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