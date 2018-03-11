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Опубликовано видео скандальной выходки Ефремова на спектакле в Самаре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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В Сети появилась видеозапись инцидента с участием актера Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре. Ролик опубликован на YouTube-канале местного портала «Волга Ньюс».

На кадрах видно, как во время выступления зрители попросили Ефремова говорить громче, после чего актер вступил с ними в полемику и начал ругаться со сцены матом.

«Ты, может, беруши вытащишь? Да или нет? Еще кричать мне будет! Самара — город или нет? Мы играем англичан! Для вас! Серьезную ученую комедию», — ответил на замечания актер.

Зрители отреагировали на слова Ефремова смехом и аплодисментами.

Возвращаясь к работе, актер добавил, что забыл текст.

7 марта после спектакля «Не становись жучим» в Самаре многие зрители написали в соцсетях, что поведение Михаила Ефремова было возмутительным, актер опоздал на сцену на полчаса, говорил слишком тихо и путал слова, а после замечания и вовсе послал присутствующих матом.

Некоторые заявили, что артист был пьян.

Как выяснилось позже, в зале находился и министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, который назвал выходку Ефремова «безобразной» и призвал «Современник» извиниться перед публикой.

Сам актер заявил, что пьеса оказалась слишком сложной для самарцев и зрители просто «не догнали» ее сути.

Директор театра «Современник» Игорь Попов пообещал разобраться со скандалом.

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