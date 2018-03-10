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Глава Самарской области отказался комментировать скандал с Ефремовым

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Глава Самарской области Дмитрий Азаров отказался комментировать скандал с актером Михаилом Ефремовым, назвав его грубияном. Кроме того, он отметил, что в данной ситуации разбирается министр культуры по региону. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

«Зачем мне это комментировать? Ну что я буду каждого грубияна комментировать? Разберутся здесь люди. Есть кому заниматься», — сказал врио губернатора региона.

Министр культуры Самары Сергей Филиппов на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что минкульт не имел отношения к организации спектакля. Поведение актера Филиппов назвал безобразным, а также заявил, что ожидает извинений руководства театра.

«Надеюсь, что руководство «Современника» найдет способ извиниться перед самарской публикой», — написал он.

Сам Ефремов считает, что самарские зрители не поняли спектакля по пьесе Гарольда Пинтера «Не становись чужим», так как этот автор очень сложный.

Ранее поведение Михаила Ефремова на спектакле театра «Современник» раскритиковали в соцсетях. 7 марта труппа «Современника» показывала постановку в Самарском театре драмы имени Горького. По словам очевидцев, актер вышел на сцену нетрезвым, забывал слова, а также нецензурно выражался по отношению к зрителям.

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