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Эксперт прокомментировала решение ЦБ повысить ключевую ставку

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Финансовый аналитик Ольга Потапенко назвала решение Центрального банка России о повышении ключевой ставки «ожидаемым решением».

«Это было достаточно ожидаемое решение». Я думаю, со стороны регулятора это было абсолютно обоснованное решение», — приводит слова руководитель департамента обучения Olymp Trade портал «Невские новости».

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14 сентября Центробанк увеличил ключевую ставку до 7,5% годовых и объяснил такое решение тем, что с предыдущего заседания совета директоров произошло изменение внешних условий, которые существенно усилили проинфляционные риски.

В Государственной думе повышение ключевой ставки назвали преждевременным. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5% годовых для перестраховки. Но, по мнению эксперта, повышение инфляционных ожиданий не так велико, чтобы увеличивать ставку в данный момент.

Последний раз ЦБ повышал ставку в 2014 году. 26 октября состоится очередное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.

В последнее время рубль остается под давлением на фоне обострения санкционной политики США. Кроме того, влияние на курс валюты оказывала покупка Центробанком валюты на внутреннем рынке.

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