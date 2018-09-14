Жителям Липецка устроят соревнования по поеданию гамбургеров

В Липецке 22 сентября пройдет гастрономический фестиваль «Вкусный город». Основной его площадкой станет общественное пространство у Городища.

Здесь гости фестиваля поучаствуют в соревновании на скоростное поедание гамбургеров «НеГолодные игры». В каждом туре одновременно есть бутерброды смогут не более семи человек, отмечает GOROD48.

События фестиваля будут разворачиваться на пяти городских площадках. Кроме соревнования на поедание гамбургеров будет сладкий проект «Я в шоколаде», «Сокольские пироги», «Картошкин день» и «Тыквенная каша».

Кроме того, гостей фестиваля ждет битва шефов «ШефШоу», дегустация авторских блюд, бармен-шоу и киносеанс под открытым небом.

В середине июля в Нижнем Парке Липецка состоялся традиционный фестиваль этнокультуры «Липецкое городище». В мероприятиях приняли участие реконструкторы и творческие коллективы не только Липецка и Ельца, но и Москвы, Воронежа, подмосковной Истры и районов Липецкой области.