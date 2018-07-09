Прямой эфир

Фестиваль этнокультуры пройдет в Нижнем парке Липецка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 13 по 15 июля в Нижнем парке Липецка будет проходить традиционный фестиваль этнокультуры «Липецкое городище». Запланированы реконструкции, ярмарки и фольклорные выступления на площадках трех эпох — Средневековья, петровских времен и XIX века. 

В мероприятиях «Липецкого городища» примут участие реконструкторы и творческие коллективы не только Липецка и Ельца, но и Москвы, Воронежа, подмосковной Истры и районов Липецкой области. Об этом пишет Lipetskmedia.

Портал iz.ru сообщал, что в десятку самых популярных фестивалей и праздников в России в июле вошел гастрономический фестиваль малины. Он каждый год проводится в селе Новоселки Рыбновского района Рязанской области. В этом году событие пройдет 21 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автофестиваль Tsunami Picnic прошел под Санкт-Петербургом
Два российских фильма взяли призы кинофестиваля в Карловых Варах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017