Фестиваль этнокультуры пройдет в Нижнем парке Липецка

С 13 по 15 июля в Нижнем парке Липецка будет проходить традиционный фестиваль этнокультуры «Липецкое городище». Запланированы реконструкции, ярмарки и фольклорные выступления на площадках трех эпох — Средневековья, петровских времен и XIX века.

В мероприятиях «Липецкого городища» примут участие реконструкторы и творческие коллективы не только Липецка и Ельца, но и Москвы, Воронежа, подмосковной Истры и районов Липецкой области. Об этом пишет Lipetskmedia.

Портал iz.ru сообщал, что в десятку самых популярных фестивалей и праздников в России в июле вошел гастрономический фестиваль малины. Он каждый год проводится в селе Новоселки Рыбновского района Рязанской области. В этом году событие пройдет 21 июля.