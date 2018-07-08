Автофестиваль Tsunami Picnic прошел под Санкт-Петербургом

Ежегодный фестиваль Tsunami Picnic состоялся под Санкт-Петербургом на курорте «Игора». Мероприятие, посвященное автомобилям в стиле Stance, прошло 7 июля.

В этом году под Петербургом собрались более 10 тыс. участников и посетителей — фанатов и любителей «заниженных» автомобилей и дрифта. В рамках фестиваля прошла выставка автомобилей и стенс-проектов, которые съехались в Ленинградскую область со всей Европы и России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Стенс-культура — это отдельное течение тюнинга, посвященное низким и очень низким авто. Образно говоря, любители и фанаты подобных машин пытаются вернуть серийные авто к его истокам — первоначальному виду, задуманному дизайнером и зарисованному на бумаге — идеально выглядящему широкому, распластавшемуся по асфальту, кузову на больших и широких колесных дисках. Для этих целей автотюнеры уменьшают количество витков пружин амортизаторов, искусственно расширяют колесные арки и ставят машину на увеличенные на пару-тройку дюймов диски, увеличивая развал колес. Подобные автопроекты в дальнейшем отлично подходят для участия в дрифте.

В рамках мероприятия организаторы Tsunami Factory провели несколько мастер-классов для непрофессиональных автогонщиков, открыли тематический маркет, также на местном полигоне прошли показательные выступления профессиональных дрифтеров. В заезде приняли участие вице-чемпион мира по дрифту, неоднократный чемпион Сибирского отделения Российской дрифт серии Аркадий Цареградцев, а также Евгений Ружейников — двукратный чемпион Российской дрифт-серии.

На выставке посетители смогли увидеть 200 уникальных стенс-проектов, раритетные автомобили и современные суперкары. В специально организованной экстрим-зоне также выступили опытные скейтбордисты. А для тех, кто еще не успел построить свой собственный спорткар, организаторы провели соревнования по дрифту на радиоуправляемых моделях авто.

В 2018 году Tsunami Picnic отметил свой первый пятилетний юбилей. Мероприятие прошло при поддержке «Национальной Медиа Группы» и банка «Россия».