Два российских фильма взяли призы кинофестиваля в Карловых Варах

Дебютная работа российского режиссера Елизаветы Стишовой «Сулейман-Гора», снятая в сотрудничестве с Кыргызстаном, получила премию международного кинофестиваля в Карловых Варах в секции «К Востоку от Запада».

Картина повествует о драматических событиях, разворачивающихся неподалеку от киргизского города Ош, где находится священная для местного населения Сулейман-Гора. История героев фильма разворачивается на фоне становления молодой азиатской страны, где уживаются старинные обычаи и современная жизнь.

Еще один фильм нашего соотечественника Ивана Твердовского «Подбросы» был отмечен Специальным призом международного жюри. В центре картины — жизнь страдающего от редкой болезни молодого парня из интерната. Однажды за ним приезжает мать и забирает его в Москву, где вокруг него организуется преступная группировка.

Кинофестиваль в Карловых Варах является одним из старейших в Европе. Он проходит с 1946 года. В этом сезоне на фестивале представлены 181 художественный и 55 документальных фильмов.