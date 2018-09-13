Сквер пограничников появится в Липецке

В Липецке планируют присвоить скверу рядом с МУ «Городской дворец молодежи «Октябрь» наименование «Сквер пограничников». Вопрос о присвоении рассмотрели депутаты на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета.

Инициативу о присвоении наименования скверу выдвинуло руководство областной общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». В своем обращении в мэрию они уточнили, что в городе нет ни одного памятного места для пограничников. Об этом сообщает GOROD48.

Также в организации напомнили, что 28 мая 2018 года пограничным войскам исполнилось 100 лет. В связи с этой юбилейной датой ветеранам необходимо иметь собственное место в городе, где они могли бы собираться и вспоминать.

Депутаты горсовета рассмотрели предложение и приняли решение присвоить скверу рядом с дворцом молодежи «Октябрь» название «Сквер пограничников».