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Около 40 тыс. новых деревьев высадят в Ярославской области

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В сентябре в Ярославской области планируется высадка примерно 40 тыс. саженцев. Обновление лесного фонда состоится в рамках акции «Живи, лес!».

Высаживать деревья активисты будут в лесах, а также в парках и скверах. Специалисты выберут саженцы хвойных и лиственных пород. В настоящий момент ведется подготовка к обновлению посадок. В частности, эксперты подбирают участки, где требуется воспроизводство растительности на неарендованных территориях. Об этом пишет ИА «ЯРНОВОСТИ».

Всего с начала года посадки были произведены на площади 521 га.

Ранее сообщалось, что в Иркутске в рамках акции «Мой зеленый город» было высажено около 500 деревьев и кустарников.

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