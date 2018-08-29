Власти Барнаула отдали распоряжение о вырубке деревьев в центре города

Жители Барнаула возмущены тем, что деревья на улице Молодежная спилили. В соцсетях появились фото улицы со вскрытым асфальтом и торчащими из земли пнями. Раньше там были высокие тополя.

Между тем в городской администрации поспешили успокоить горожан — речь о тотальной вырубке не идет, деревья просто меняют. На месте спиленных деревьев появятся новые, сообщили в мэрии.

Так, по словам представителя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Елены Королевой, которые приводит altapress.ru, на Молодежной планируется снести около 30 деревьев, а вместо них высадить 40 новых. Клены заменят на пирамидальные тополя, а старые аварийные тополя — на липы или яблони.

Высаживать планируют большие саженцы, высота которых достигает 3 м. Если какие-то породы не приживутся, их заменят весной. Работы планируется завершить до 1 ноября.

Ранее сообщалось о том, что власти Барнаула впервые за 10 лет решили не ограничивать продажу алкоголя на День города, который в этот раз состоится 9 сентября.