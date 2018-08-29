Около 500 деревьев высадили в Иркутске в рамках акции «Мой зеленый город»

Около 500 новых деревьев и кустарников высадили в Иркутске во время акции «Мой зеленый город» во вторник, 28 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В высадке приняли участие мэр города Дмитрий Бердников, представители общественных, молодежных, спортивных и патриотических организаций, предприниматели, шоумены и многие другие. Так, на улицах Карла Маркса и Сухэ-Батора волонтеры и участники акции высадили около 150 саженцев ели, ясеня, черемухи, белого тополя, липы и вяза.

Глава города принял участие в посадках на острове Конном. Там удалось посадить порядка 300 новых кустарников, в том числе боярышник перистонадрезанный и клен гиннала. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства Елена Федорова рассказала, что сейчас в городе проходит планомерная работа по инвентаризации деревьев. Средний возраст большинства из них составляет 40 лет. В рамках работ убираются аварийные и ветхие насаждения, а также пни.