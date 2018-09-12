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Три зоны отдыха благоустроят в Твери

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В Твери проводится благоустройство трех зон отдыха в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Территории выбрали сами горожане в ходе рейтингового голосования, которое прошло в марте 2018 года. Об этом сообщает отдел информации администрации Твери.

По итогам голосования благоустройство будет проведено в сквере на улице Артюхиной в микрорайоне «Юность», на Аллее Славы на Георгиевской улице в Мамулино и в ландшафтном парке Тьмака. В общей сложности в выборе благоустраиваемых зон отдыха приняли участие более 20 тыс. местных жителей, сообщают «Тверские ведомости».

Работы в ландшафтном парке Тьмака уже ведутся. Специалисты проводят озеленительные работы, устанавливают малые архитектурные формы, позже здесь будут установлены различные площадки, в том числе для воркаута и волейбола. Работы на объекте планируется завершить до конца октября.

Также ведутся работы и в сквере на улице Артюхиной. Обустраиваются пешеходные дорожки, проводится установка малых архитектурных форм и площадок. Завершить работы подрядчику необходимо до 30 ноября. До этого же срока должны завершиться работы на Аллее Славы, благоустройство которой планируют начать после 14 сентября.

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