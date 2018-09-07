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Мэр Пензы осмотрел дорогой благоустроенный двор в городе

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев в ходе выездного совещания посетил один из дворов на улице Мира, где в этом году проводится комплексное благоустройство двора.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, мэр отметил, что комплексное благоустройство двора оценивается в сумму от 5 до 6 млн рублей, что намного дороже чем все проекты, которые были реализованы ранее. По мнению мэра, проект оправдывает вложенные в него деньги.

Во дворе на улице Мира проводится комплексное благоустройство двора. Строится выезд на дорожную магистраль, устанавливаются лавочки, спортивные и игровые зоны, а также место под парковку автомобилей. Весь проект благоустройства разрабатывался при участии местных жителей, пишет ИА «Пенза-пресс».

После этого Кувайцев посетил другие места города, на которых идет строительная деятельность, в том числе парковочную зону на Западной аллее, где планируется обустроить ливневую канализацию.

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