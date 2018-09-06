Градостроительный совет появится в Приморском крае

Совет по вопросам градостроительной деятельности появится в Приморском крае. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Тарасенко.

Согласно постановлению, новый орган будет работать на постоянной основе и отвечать за градостроительную деятельность в крае. Кто именно войдет в совет, пока неизвестно, но членам придется анализировать градостроительную ситуацию в регионе и на основе этого подготавливать различные предложения и рекомендации. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Помимо этого, совет сможет разрабатывать проектную документацию, созывать рабочие группы и облагораживать внешний вид не только Владивостока, но и всего Приморского края. Однако членам совета будет запрещено делегировать свои полномочия кому бы то ни было.

Выбранных членов совета будет утверждать глава региона. На данный момент остается неизвестным точная дата начала работы Градостроительного совета.