Почти 3 млрд рублей направят на благоустройство в Ростовской области

В Ростовской области в 2019 году планируют направить на благоустройство районов и городов 2,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В пресс-службе уточнили, что число участников программы по благоустройству на 2019 год может быть увеличено до 266. Так, в список могут попасть населенные пункты, в которых проживает менее 1 тыс. человек, пишет RostovGazeta.

В общей сложности на работы по благоустройству планируют направить 2,7 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета, 700 млн рублей из областного бюджета. Позже губернатор принял решение дополнительно выделить 500 млн рублей.

Известно, что 70% выделенных средств будут направлены на благоустройство общественных территорий, на остальные 30% планируют привести в порядок дворы домов.