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На Украине завершили расследование «убийства» Бабченко

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Фото: Global Look Press/Olena Khudiakova
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На Украине следствие завершило досудебное расследование дела по подготовке к покушению на российского журналиста Аркадия Бабченко, заявили в пресс-службе украинской Генеральной прокуратуры.

«Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту подготовки к умышленному убийству гражданина Российской Федерации А. Бабченко», — отмечается в сообщении пресс-службы.

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По версии следствия, двое украинских граждан, «действуя по предварительному сговору группой лиц, по заказу спецслужб Российской Федерации с целью запугивания населения» организовали покушение на Бабченко.

История с инсценировкой убийства журналиста в Киеве получила широкий общественный и политический резонанс. 29 мая украинские СМИ сообщили об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, совершенном на пороге его квартиры в Киеве.

Это подтвердили и представители украинской власти. Однако 30 мая стало известно, что информация о гибели журналиста оказалась частью спецоперации, которая якобы помогла предотвратить покушение на него.

Действия Киева осудили в России, Европе и международных организациях. Международная федерация журналистов (МФЖ) назвала инсценировку убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко «пропагандистской операцией» и цирком.

1 сентября сообщалось, что суд на Украине приговорил к 4,5 года тюрьмы предпринимателя Бориса Германа, обвиненного в организации покушения на Бабченко. Приговор вынесли после того, как подсудимый заключил сделку со следствием.

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