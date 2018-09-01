В Киеве озвучили приговор организатору покушения на Бабченко

Голосеевский районный суд Киева приговорил к 4,5 годам тюрьмы Бориса Германа, обвиненного в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Приговор вынесли после того, как подсудимый заключил сделку со следствием.

Об этом 1 сентября сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

По его словам, приговор вынесли накануне, он вступит в силу через месяц, отмечает «Интерфакс».

История с инсценировкой убийства журналиста в Киеве получила широкий общественный и политический резонанс. 29 мая украинские СМИ сообщили об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, совершенном на пороге его квартиры в Киеве. Это подтвердили и представители украинской власти. Однако 30 мая стало известно, что информация о гибели журналиста оказалась частью спецоперации, которая якобы помогла предотвратить покушение на него.

Действия Киева осудили в России, Европе и международных организациях.

Международная федерация журналистов (МФЖ) назвала инсценировку убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко «пропагандистской операцией» и цирком.