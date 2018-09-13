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Россия может ограничить ввоз молочной и мясной продукции из Казахстана с 1 октября

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Фото: ТАСС/Сергей Медведев
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Россельхознадзор с 1 октября может ограничить ввоз продукции животноводства из Казахстана из-за непрозрачности ее поставок и производства, сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

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Она пояснила, что зачастую документация на поставки не позволяет точно определить место происхождения сырья и производства, что создает риск реэкспорта санкционных для России товаров, а также ложного транзита по территории страны. Кроме того, такая продукция может представлять риск для здоровья российских потребителей и животноводства.

«Данная мера связана с тем, что казахстанское компетентное ведомство не обеспечивает полную прослеживаемость процессов производства и поставок животноводческой продукции в РФ», — приводит слова Мелано ТАСС.

Кроме того, она рассказал, что Астана без объяснения причин не соблюдает сроки интеграции Единой автоматизированной системы управления АПК Республики Казахстан и российской системы ветеринарных сертификатов ФГИС «Ветис». В связи с этим Россельхознадзор обратился в минсельхоз Казахстана с требованием ускорить этот процесс.

6 сентября Россия ввела временные ограничения на поставки свинины и живых особей со всей территории Болгарии из-за выявленного вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории республики.

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