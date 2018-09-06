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Россия ввела ограничения на поставки свинины из Болгарии

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Россельхознадзор (Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору) ввел с 6 сентября временные ограничения на поставки в Россию живых свиней и продукции, содержащей свинину, со всей территории Болгарии.

По заявлению федеральной службы, ограничения связаны с выявлением вируса африканской чумы свиней (АЧС) в Болгарии. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

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Исключение для импорта составит продукция, прошедшая обработку по гарантирующей разрушение вируса технологии.

В числе этой продукции готовая продукция из свинины, готовая продукция из свинины или сырья животного происхождения из свинины, сырье животного происхождения из свинины для производства кормов.

По данным надзорного органа, первая вспышка АЧС в Болгарии была зафиксироваа 31 августа. В настоящий момент болгарские ветеринарные службы пытаются установить источник инфекции.

Для человека АЧС опасности не представляет, вирус наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли.

С 15 августа Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки косточковых культур (персики, абрикосы) из Сербии и Македонии. Временные ограничения будут действовать до принятия странами исчерпывающих мер по недопущению экспорта зараженной продукции.

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