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Россельхознадзор выявил нарушения на одном из предприятий Danone

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Россельхознадзор выявил нарушения в деятельности компании «Данон Индустрия» (входит в Danone. — Ред.), которое расположено в Чеховском районе Московской области, сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

По ее словам, специалисты установили «неоднократные случаи приемки сырого молока на предприятие с нарушением сроков», а также наличие в нем антибиотиков. Кроме того, на молоко, не прошедшее контроль, предприятие не всегда оформляло возвратные ветеринарные свидетельства либо делало это намного позже, сообщает «РИА новости».

Внеплановая проверка «Данон Индустрии» проводилась в период с 25 мая по 15 июня 2018 года. Возбуждено дело об административном правонарушении.

В ведомстве отметили, что выявленные нарушения «несут угрозу здоровью потребителей» готовой молочной продукции. В этой связи возможно ограничение поставок товара этой компании в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В начале июня суд поддержал Россельхознадзор в споре с компанией Danone. Французский производитель требовал признать недействительными результаты проверки своего молочного комбината «Волгоградский», в продукции которого в 2017 году были обнаружены антибиотики. Инстанция подтвердила правомерность работы сотрудников ведомства.

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