Россия возобновляет поставки картофеля из Египта

Египет с 6 июня получит возможность поставлять в Россию картофель из восьми регионов, которые находились под запретом из-за бурой гнили. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Египта Тарек Кабиль.

«Российские власти согласились снять запрет на импорт египетского картофеля из восьми регионов, импорт из этих районов разрешен с 6 июня», — приводит слова Кабиля «РИА Новости».

Он отметил, что возобновления поставок удалось достичь в ходе переговоров на заседаниях в Москве в конце мая текущего года российско-египетской межправкомиссии, а также после серии визитов и отправки в Россию результатов экспертизы египетской сельхозпродукции, подтвердивших ее соответствие международным стандартам.

Запрет на ввоз овощей и фруктов из Египта начал действовать 22 сентября 2016 года после выявления Россельхознадзором систематических нарушений международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции из Египта в РФ.

16 марта текущего года Россельхознадзор ограничил ввоз картофеля из Египта.