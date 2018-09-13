Сквер для погребения выдающихся людей откроют в центре Казани

Мемориальный сквер «Для погребения выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие Татарстана» откроется в самом центре Казани. Он будет расположен вдоль ограждения Арского кладбища.

Согласно условиям конкурса на строительство объекта, в сквере будут специальные места для захоронения людей разных конфессий традиционным способом, места отдыха, туалеты. Первоначальная цена контракта — около 2 млн рублей.

Как уточняет ресурс ProKazan.ru, исполнителя проектных работ определят 3 октября. Он должен согласовать документы в течение двух месяцев со дня заключения контракта.

В апреле старообрядцы Казани просили обособить часть кладбищ для погребения умерших одной веры. Перенос могил с вероисповедальных погостов при этом не планируется. Всего же в столице Татарстана есть шесть старообрядческих кладбищ, четыре из них действующие. Также старообрядческий погост находится в составе Арского кладбища.