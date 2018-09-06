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Светофоры обновят в Казани за 22 млн рублей

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В Казани планируют провести обновление дорожных светофоров. Стоимость проекта оценили в 22 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, новые системы автоматического регулирования дороги появятся на четырех улицах города: Дубравной, Восстания, Фучика и проспекте Ибрагимова. Также будут обновлены светофоры на перекрестах улиц Файзи и Бигичева, Терегулова и Дубравной.

Помимо этого, к новым системам на перекрестках необходимо будет проложить все необходимые коммуникации. Об этом сообщает ProKazan.ru.

Стоимость всех необходимых работ оценили в 22 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета Республики Татарстан.

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