Более 6 млн рублей потратят на пешеходные переходы в Хабаровске

В Хабаровске появятся пешеходные переходы с соблюдением повышенных требований безопасности. На эти цели власти потратят более 6 млн рублей.

По данным городской мэрии, дорожные знаки с высоким процентом световозвращения планируется устанавливать возле образовательных учреждений. Там же власти хотят оборудовать дополнительные светильники. Автономные лампы работают за счет солнечных батарей, пишет ИА AmurMedia.

В администрации уточнили, что работа по повышению безопасности переходов ведется уже третий год. На 30 объектах «зебра» выкрашена в желтый и белый цвета, установлены светодиодные светофоры. Световые сигналы от них хорошо видны в любых погодных условиях.

В ближайшее время 12 перекрестков планируется оборудовать видеокамерами, которые будут фиксировать превышение скорости водителями и наезд на стоп-линию. Видеофиксация работает уже на 38 перекрестках.