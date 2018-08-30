Прямой эфир

Более 6 млн рублей потратят на пешеходные переходы в Хабаровске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровске появятся пешеходные переходы с соблюдением повышенных требований безопасности. На эти цели власти потратят более 6 млн рублей.

По данным городской мэрии, дорожные знаки с высоким процентом световозвращения планируется устанавливать возле образовательных учреждений. Там же власти хотят оборудовать дополнительные светильники. Автономные лампы работают за счет солнечных батарей, пишет ИА AmurMedia.

В администрации уточнили, что работа по повышению безопасности переходов ведется уже третий год. На 30 объектах «зебра» выкрашена в желтый и белый цвета, установлены светодиодные светофоры. Световые сигналы от них хорошо видны в любых погодных условиях.

В ближайшее время 12 перекрестков планируется оборудовать видеокамерами, которые будут фиксировать превышение скорости водителями и наезд на стоп-линию. Видеофиксация работает уже на 38 перекрестках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подземный переход в Липецке хотят посвятить Виктору Цою
Пенсионерку и подростка сбили на переходе в Калининграде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017