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Подземный переход в Липецке хотят посвятить Виктору Цою

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Жители Липецка предлагают присвоить подземному переходу в районе бывшего ЦУМа имя рок-музыканта Виктора Цоя. Предложение опубликовано на «Портале неравнодушных».

Автор инициативы указывает, что подземный переход исписан граффити, местами на стенах можно увидеть неприличные надписи. По мнению липчанина, более уместными были бы иллюстрации, посвященные Виктору Цою. По задумке активиста, граффити должны показывать основные моменты жизненного и творческого пути музыканта. Об этом пишет LipetskMedia.

Голосование за идею продлится до 28 сентября. Если инициативу поддержат более 500 горожан, к ее рассмотрению приступят власти Липецка.

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