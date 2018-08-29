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Пенсионерку и подростка сбили на переходе в Калининграде

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Пожилая женщина и подросток пострадали в результате наезда на пешеходном переходе в Калининграде. Предполагаемый виновник скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла сегодня, 29 августа, на улице Карла Маркса. По данным правоохранительных органов, автомобиль BMW подрезал на дороге перед пешеходным переходом Volkswagen, водитель которого затем не смог избежать столкновения и сбил двух пешеходов, сообщает «Калининград.Ru».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 76-летняя женщина и 13-летняя девочка.

Госномер машины предполагаемого виновника установлен. Водитель разыскивается. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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