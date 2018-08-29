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Пешеход погиб после двойного наезда в Хабаровске

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Трагический случай произошел с 43-летним жителем Хабаровска. Мужчину сбил нетрезвый водитель, после чего его переехал еще один автомобиль. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу.

Авария произошла во вторник, 28 августа, около 22:50 по местному времени. Водитель автомобиля Toyota Caldina, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сбил 43-летнего мужчину, который находился в не предназначенном для перехода месте. После этого на пешехода совершил наезд минивэн Toyota Lite Ace, сообщает ИА AmurMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход погиб от полученных травм на месте до приезда скорой медицинской помощи.

В отношении нетрезвого водителя с 37-летним опытом вождения составлен административный материл по ч. 1 ст. 12.8 и ч. 1 ст. 12:27 КоАП РФ. Проходить процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался.

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